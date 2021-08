Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausfassade im Bereich Goetheplatz beschmiert

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Jugendliche schmierten am Samstag (07.08.2021), in der Zeit von 21:00 Uhr bis 21:15 Uhr insgesamt drei Graffitis an Häuserfassaden im Bereich des Goetheplatzes und verursachten so Sachschäden. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

