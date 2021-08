Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Den Diebstahl seines E-Bikes meldete am gestrigen Tag (08.08.2021) der Besitzer der Altenburger Polizei. Wie sich herausstellte verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend (07.08.2012, gegen 19:30 Uhr) zum Sonntagmorgen (08.08.2021, gegen 09:00) Zugang zur Tiefgarage eines Hotels in der Johannisstraße und entwendeten dort das gesichert abgestellte Rad des 65-Jährigen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib des E-Bikes der Marke Kalkhoff geben können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

