Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkraftrad entwendet

Greiz (ots)

Wünschendorf/Elster: In der Nacht vom Samstag zum Sonntag (07.08. bis 09.08.2021) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad S 51 von einem Anwesen Am Kalkwerk. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

