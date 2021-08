Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenhinweise zu Graffiti-Schmiererei gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter schmierten in der Zeit vom 06.08.2021 zum 07.08.2021 in der Straße des Friedens diverse Graffitis in grüner Farbe an eine Fassade, eine Mauer sowie eine Briefkastenanlage und verursachten dabei Sachschäden. Die Graffitis beinhalteten dabei u.a. rechtsgerichtete Zeichen. Die Beseitigung dieser Schmierereien erfolgte bereits. Die Polizei in Gera ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

