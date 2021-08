Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Drei in der Georg-Büchner-Straße abgestellte Fahrzeuge (2x Opel, 1xDacia) gerieten ins Visier bislang unbekannte Täter. Diese traten bzw. schlugen am 07.08.2021 (gegen 00:00 Uhr) den jeweils rechten Außenspiegel der Fahrzeuge ab und verursachten so Sachschäden. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können. (RK)

