Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzungshandlung zum Nachteil eines 32 Jahre alten Mannes aufgenommen. Nach dessen Auskunft befand sich dieser am 08.08.2021 bei einer Veranstaltung im Hofwiesenpark. Offensichtlich in der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr wurde er von bislang unbekannten Tätern derart mit Schlägen und Tritten körperlich angegriffen, so dass er im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern eben können. Eine Personenbeschreibung liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

