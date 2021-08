Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Greiz - Reinsdorf (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Oberen Waltersdorfer Straße in Greiz von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Gartenzaun. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und kam seinen Pflichten nicht nach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden. Das Unfallfahrzeug muss massive Schäden aufweisen. Der Zaun wurde eine einer Länge von 7 m beschädigt.

