Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Am Samstag gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Tannendorfstraße in Greiz ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr die Tannendorfstraße in Richtung Obergrochlitz. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, streifte einen geparkten Opel und kollidierte schließlich mit einem Lkw im Gegenverkehr. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die VW-Fahrerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell