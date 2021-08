Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad brennt

Greiz (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde setzten Unbekannte ein an der Vogtlandhalle abgestelltes Fahrrad in Brand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

