Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zaun beschädigt

Mohlsdorf (ots)

Unbekannte beschädigten einen Zaun des Hundeplatzes in der Bahnhofstraße in Teichwolframsdorf. Zwei Zaunsfelder wurden dabei umgeworfen. Der Schaden wurde am Freitagfrüh festgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

