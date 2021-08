Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Die Altenburger Polizei ermittelt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Fiat. Dieser war in der Zeit vom 04.08.2021 zum 05.08.2021 in der Schulstraße in Meuselwitz geparkt, als ein bislang unbekannter Täter einen Stein auf die Motorhaube warf. Hierbei entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Steinewerfer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

