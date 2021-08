Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Strandbar

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom Montag (02.08.2021) zum Dienstag (03.08.2021) ihr Unwesen im Bereich einer Strand-Bar im Hofwiesenpark in Gera, so dass die Geraer Polizei nunmehr zu einer Diebstahlstat ermittelt. Wie gestern (04.08.2021) bekannt wurde, demontierten die Täter einen WLAN-Router, welcher in knapp 3 Metern Höhe an der Außenwand der Bar angebracht war und stahlen ihn. Unerkannt flüchteten die Diebe schließlich mit ihrem Beutegut. Die Geraer Polizei (0365 / 829-0) sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. (RK)

