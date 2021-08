Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rollator gestohlen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Dreiste Diebe hielten sich in einem Mehrfamilienhaus in der Ahornstraße in Altenburg auf, so dass die Polizei nunmehr ermittelt. In der Zeit vom Dienstag (03.08.2021) zum gestrigen Mittwoch (04.08.2021) stahlen die Täter den im Hausflur abgestellten Rollator eines 69-jährigen Anwohners und entkamen unerkannt. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib des schwarzen Rollators geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

