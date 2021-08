Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gaststätte

Altenburg (ots)

Die Ermittlungen zum Einbruch in eine Gaststätte in der A.-Einstein-Straße in Altenburg hat seit gestern (04.08.2021) die Altenburger Polizei und fort folgend die Kriminalpolizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher am Mittwoch (04.08.2021) in der Zeit von 02:00 Uhr bis 08.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte und stahlen von dort u.a. eine Geldbörse samt Bargeld. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen geben können bzw. auffällige Personenbewegungen im Bereich der Gaststätte beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

