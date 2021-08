Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Theaterstraße

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (03.08.2021), gegen 16:00 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles in der Theaterstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein Kind (12) an einem verkehrsbedingt haltenden Bus die mehrspurige Straße und stieß mit dem auf der zweiten Spur fahrenden Pkw Renault (Fahrer 74) zusammen. Verletzt wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfall. (KR)

