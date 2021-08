Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter zu Fahrkartenautomatensprengung in Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Am 07.01.2021, kurz vor 05:00 Uhr sprengten unbekannte Täter einen im Bahnhofsgebäude des Südbahnhofes am Sachsenplatz aufgestellten Fahrkartenautomaten und flüchteten anschließend unerkannt. Dabei gelang es ihnen allerdings nicht, an die darin befindliche Geldkassette zu gelangen. (LPI Gera berichtete).

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zum Geschehen. Im Rahmen umfangreicher und akribischer Ermittlungstätigkeit, im Zusammenwirken mit der sächsischen Landespolizei, konnten die beiden Täter identifiziert werden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 23 und 40 Jahren. Beide Männer müssen sich für Ihr Verhalten nunmehr strafrechtlich verantworten. (RK)

"Pressemeldung vom 07.01.2021

LPI-G: AKTUELL: Fahrkartenautomat gesprengt

Gera Heute Morgen (07.01.2021), kurz vor 05:00 Uhr kam es im Bahnhofsgebäude des Südbahnhofes auf dem Sachsenplatz in Gera zu einem Angriff auf einen dort befindlichen Fahrkartenautomat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Automat auf bislang unbekannte Art und Weise aufgesprengt, so dass hoher Sachschaden entstand. Den Tätern gelang es im Anschluss unerkannt zu flüchten.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Beutegut bzw. zur Schadenshöhe gemacht werden.

Im Zuge der Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Gera werden Zeugen gesucht. Haben Sie zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen bzw. können Sie Angaben zur Tat machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Aufgrund der aktuell anhaltenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden. (RK)"

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell