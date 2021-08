Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifendiebe unterwegs

Gera (ots)

Mit einem großen Fahrzeug müssen die Diebe unterwegs gewesen sein, als sie ihren Plan schließlich in die Tat umsetzten. In der Zeit von Ende Juli (22.07.2021) bis zum 02.08.2021 drangen sie gewaltsam auf das Gelände einer Firma in der Jacob-A.-Morand-Straße in Gera. Ihr Ziel: gelagerte Lkw-Reifen samt Felgen. Mit insgesamt 10 gestohlenen Reifen und 11 Felgen gelang ihnen schließlich unerkannt die Flucht. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (RK)

