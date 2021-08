Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter zu versuchten Diebstahl ermittelt

Altenburg (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Samstag (31.07.2021), gegen 20:30 Uhr wie sich ein Unbekannter Zutritt zu einem mit Bauzaun umfriedetes Gelände samt Rohbau in der Heinrich-Zille-Straße (botanischer Garten) verschaffte. Scheinbar ohne Beutegut verließ der Unbekannten in der Folge das Gelände mit seinem Fahrrad. Trotz hinzugerufener Polizei konnte der Täter zunächst nicht gestellt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Geschehen und der vorliegenden Personenbeschreibung gelang es am Folgetag, den Unbekannten eindeutig zu identifizieren. Es handelt sich um einen 34-jährigen Mann, welcher sich tatsächlich unberechtigt auf dem Gelände befand und nun mit einer Anzeige rechnen muss. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell