Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Sprayer identifiziert

Altenburg (ots)

Ein Zeuge bemerkte gestern Abend (01.08.2021), kurz nach 22:00 Uhr, wie sich ein Mann in der Gabelentzstraße in Altenburg mit grüner und orangener Farbe auf einer Spanplatte im Bereich einer Baustelle verewigte und informierte die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem mittlerweile flüchtigen Sprayer, stellten die Beamten einen polizeibekannten Herrn fest. Dieser hatte sowohl an seiner Kleidung als auch an seinen Händen grüne und orangefarbene Farbflecke. Zudem fanden die Polizisten die zuvor von ihm weggeworfenen Spraydosen. Der stark alkoholisierte 41-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (RK)

