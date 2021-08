Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil dreier junger Männer aufgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die drei Geschädigten (18, afghanisch) am 31.07.2021, gegen 02:45 Uhr in einem Park in der Rosa-Luxemburg-Straße. Dort wurden sie wurden sie aus einer Personengruppe heraus mehrfach beleidigt. In der Folge griffen Personen aus der Gruppe die drei 18-Jährigen gemeinschaftlich durch Schläge und Tritte an und verletzten diese. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei gelang es den Angreifern unerkannt zu flüchten. Trotz Fahndung konnte sie nicht gestellt werden.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg ermittelt zum Geschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zur Tat sowie zu den bislang unbekannten Angreifern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Polizei zu melden. (RK)

