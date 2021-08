Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwalbe vom Zeltplatz gestohlen

Altenburg (ots)

Fockendorf/Pahna: Ein Kleinkraftrad "Schwalbe" stahlen unbekannte Täter am gestrigen Sonntag (01.08.2021) von einem Zeltplatz-Parkplatz in Pahna, so dass nunmehr die Altenburger Polizei dazu ermittelt. Der 15-jährige Fahrer stellte demnach seine Schwalbe gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 15:30 Uhr wieder zurückkam, bemerkte er den Diebstahl. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) sucht Zeugen, die Hinweise zur den Tätern bzw. dem Verbleib der dunkelgrünen Schwalbe geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell