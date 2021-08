Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligte standen unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Sonntag (01.08.2021), gegen 17:00 Uhr, befuhren eine 29-jährige Ford Fahrerin und ein 34-jähriger VW Fahrer die Bundesstraße 92 in Richtung Weida. Zwischen Wildetaube und Wittchendorf kam ihnen ein bislang unbekanntes Fahrzeug, teilweise auf ihrer Fahrbahnseite, entgegen, so dass sie ausweichen mussten. Dabei fuhr der VW auf den Pkw Ford auf. Der Unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Fahrtüchtigkeit bei beiden Kraftfahrern nicht mehr gegeben war. Ein Drogentest zeigte bei beiden ein positives Ergebnis an. Zudem stand der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Die Weiterfahrt beider Kraftfahrer wurde unterbunden, Blutentnahmen veranlasst und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

