Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am Freitag (30.07.2021), gegen 16:40 Uhr, befuhren ein 36-jähriger Mercedes Fahrer und der 30-jährige Fahrer eines Kraftrades KTM die Bundesstraße 2 aus Richtung Großebersdorf in Richtung Gera. Der Pkw Fahrer wollte am Abzweig Bundesstraße 175 wenden. Gleichzeitig überholte der Kradfahrer. Die Kfz kollidierten daraufhin miteinander. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

