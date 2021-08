Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermisster Lena Hartwig - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gera (ots)

Noch immer wird die 14-jährige Lena Hartwig aus Gera vermisst.

Am Dienstag (27.07.2017), gegen 23:30 Uhr verließ sie ihre Wohnanschrift in der Ruckdeschelstraße in Gera-Zwötzen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Mädchens zum Zeitpunkt des Verschwindens:

- 14 Jahre - Ca. 180 cm groß - Ca. 75 kg - Mittellange, wellige, dunkelblonde Haare

Hinweise zur Bekleidung von Lena liegen nicht vor.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen seitens der Polizei konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Die Geraer Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Lena Hartwig geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell