Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahlstat gesucht

Gera (ots)

Zedlitz/Wolfsgefährt: Im Rahmen eingeleiteter Ermittlungen zu einer Diebstahlstat in Wolfsgefährt sucht die Geraer Polizei nach Zeugen. Unbekannte stahlen demnach in der Zeit vom 30.07.2021 - 31.07.2021 insgesamt 8 Moosgummi-Fallmatten von einer Kleinfeld-Fußballanlage in Wolfsgefährt und entkamen unerkannt. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen gesehen? Können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 zu melden. (KR)

