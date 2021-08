Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am 31.07.2021 in der Zeit von 19:40 Uhr bis 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Franzosengraben eingebrochen. Sie brachen gewaltsam eine Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie Schlüssel. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Kriminalpolizei geführt.

