Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Altkleidercontainers

Greiz (ots)

Am 01.08.2021 gegen 04:00 Uhr kam es in Greiz, Grünrathstraße zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Dieser wurde durch unbekannte Personen in Brand gesteckt, so dass dieser völlig ausbrannte. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Polizei Greiz Tel. 036616210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell