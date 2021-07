Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Papiercontainer in Brand - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Zum Brand zweier Papiercontainer rückten heute Nacht (30.07.2021), gegen 00:30 Uhr Feuerwehr und Polizei zur Ahornstraße in Altenburg aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drohten die Flammen bereits auf weitere Müllcontainer bzw. Plastikmüllsäcke überzugreifen. Unverzüglich begannen die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten und konnten ein Ausbreiten des Feuers glücklicherweise verhindern. Warum die Papiercontainer in Brand gerieten ist aktuell noch nicht geklärt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Geschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell