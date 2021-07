Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftfahrer bei Wildunfall verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Seine Begegnung mit einem Hirsch wird einem 60-jährigen Suzuki-Fahrer bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben. Er befuhr heute (30.07.2021), gegen 03:40 Uhr, die Landstraße zwischen Nitschareuth in Richtung Daßlitz. Hier kreuzte das Tier die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Dieser fuhr in ein angrenzendes Maisfeld und blieb dort stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Der Hirsch flüchtete in unbekannte Richtung.

