Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Donnerstag (29.07.2021), gegen 09:45 Uhr befuhr eine 83-jährige Dacia Fahrerin die Schopperstraße stadtauswärts um an der mit Lichtsignalanlage geregelten Kreuzung nach links auf die Landstraße in Richtung Triebes abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 74-jährigen Skoda Fahrerin. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde die Skoda Fahrerin verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

