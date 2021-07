Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lagerraum - Täter flüchten mit Fahrrad

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem Einbruch in ein Lagerraum in der Lusaner Straße hat seit gestern die Geraer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Unbekannte gestern Abend (29.07.2021), gegen 17:20 Uhr Zutritt zu den Lagerräumen, um in der Folge insgesamt 15 Türen im Inneren gewaltsam zu öffnen. Von einer Zeugin bei der Tatausführung ertappt, flüchteten die beiden Einbrecher mit ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndung nach ihnen konnten die Unbekannten nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen die Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell