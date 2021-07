Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall an Kreuzung

Gera (ots)

Gera: Gestern Abend (29.07.2021), gegen 20:35 Uhr kam es an der Kreuzung Christian-Schmidt-Straße / Schülerstraße im Rahmen eines Vorfahrtverstoßes zum Zusammenstoß zwischen einem PKW Mercedes und einem Pkw Audi. Da sich bei dem Unfall sowohl der Audi-Fahrer als auch dessen Beifahrerin leicht verletzten, wurden sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

