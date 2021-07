Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch Johannisstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Einen Staubsauger und eine Bohrmaschine stahlen unbekannte Täter bei ihrem Einbruch in ein saniertes Mehrfamilienhau in der Johannisstraße. Die gestohlenen Sachen befanden sich dabei im Keller des Hauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Diebe in der Zeit vom 14.07.2021 - 27.07.2021 in das Haus ein. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK )

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell