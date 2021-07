Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda: Die Greizer Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht zum Nachteil einer 81-jährigen Suzuki-Fahrerin und sucht nach Zeugen.

Am gestrigen Tag (28.07.2021), gegen 10:25 Uhr befand sich die Seniorin mit ihrem Pkw an der Kreuzung Kirchstraße / Schopperstraße, um nach rechts in die Schopperstraße abzubiegen. Beim Losfahren bog plötzlich der auf dem Linksabbiegerstreifen befindliche Lkw verbotswidrig ebenfalls nach rechts ab und kollidierte mit dem Pkw der 81-Jährigen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Lkw weiter.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

