Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein Verletzter bei Arbeitsunfall

Greiz (ots)

Wünschendorf/Elster: Ein 45-jähriger Arbeiter stürzte gestern Vormittag (28.07.2021), gegen 10:30 Uhr während Arbeiten vom Dach einer Firma in der Geraer Straße, so dass Polizei, Rettungskräfte und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen. Durch den Sturz hatte sich der Beschäftigte verletzt und er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

