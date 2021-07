Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garten

Gera (ots)

Gewaltsam drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 25.07.2021 - 28.07.2021 in die Garage eines 31-Jährigen ein, welche auf einem Gartengrundstück in einer Gartenanlage Am Zaufensgraben steht. Aus der Garage selbst stahlen die Täter letzten Endes eine Moped-Lederbank sowie mehrere Flaschen alkoholische Getränke und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell