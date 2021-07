Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Landwirtschaftsweg

Gera (ots)

Pohlitz: Zum Zusammenstoß zwischen einen Pkw Dacia (Fahrer 54) und einem Fahrradfahrer (61) kam es gestern Nachmittag (28.07.2021, gegen 14:35 Uhr), so dass Polizei und in der Folge Rettungswagen zum Einsatz kamen. Dabei befuhr der Radfahrer den Landwirtschaftsweg von Bad Köstritz in Richtung Caaschwitz, als am Abzweig Pohlitz der Pkw pflichtwidrig in diesen einbog. Der 61-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

