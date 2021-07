Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Gera (ots)

B2/Weißig: Aufgrund eines gemeldeten Fahrzeugbrandes rückten gestern Nachmittag (28.07.2021), gegen 13:45 Uhr Feuerwehr und Polizei zur B2/Weißig aus. Wie vor Ort bekannt wurde, begann, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, ein Pkw Jeep zu qualmen und geriet schließlich in Brand. Glücklicherweise konnte der Fahrzeugführer sein Auto unversehrt verlassen. Seitens der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, der Jeep in der Folge abgeschleppt. Aufgrund des Einsatzes wurde die Straße in dem Bereich teilweise gesperrt. (RK)

