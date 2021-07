Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Bad Köstritz: Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einem Buntmetalldiebstahl in Bad Köstritz aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen in der Zeit von 16.07.2021 - 28.07.2021 unbekannte Täter auf das Grundstück des Chemiewerkes in Gera. In der Folge verschafften sie sich Zugang zu einer dortigen Halle um aus dieser letzten Endes ca. 130 Meter Kupferkabel zu stehlen. IM Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben bzw. Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

