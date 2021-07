Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Diebstahl

Altenburg (ots)

Als er heute Nacht (28.07.2021) gegen 03:00 Uhr beim Gang ins Bad aus seinem Fenster schaute, bemerkte der 75-jährige Anwohner aus der Thomas-Mann-Siedlung in Altenburg ungewöhnliches Treiben in einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus in derselben Siedlung. Er sah, wie zwei Unbekannte die Umfriedung des betreffenden Grundstückes überstiegen und mit dem Fahrrad davon fuhren. Dabei führten die Unbekannten sowohl eine Aluleiter als auch eine große Sperrholzplatte mit sich. Beides stahlen sie offensichtlich aus dem im Bau befindlichen Haus. Unverzüglich informierte der Zeuge die Polizei. Trotz daraufhin eingeleiteter Fahndung gelang es jedoch nicht, die Diebe zu stellen. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben könne. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

