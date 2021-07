Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau und Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am Dienstag (27.07.2021), gegen 07:15 Uhr, befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Pkw Audi die Landstraße von Teichwolframsdorf in Richtung Kleinreinsdorf. Ca. 500m vor dem Ortseingang Kleinreinsdorf kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Ford. Dessen 34-jährige Fahrerin sowie ihre beiden Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

