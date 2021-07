Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Strandbar

Gera (ots)

Unbekannte Diebe hielten sich in der Zeit von Montag (26.07.2021) zu Dienstag (27.07.2021) im Bereich einer Strandbar in der Straße Am Sommerbad auf. Dabei fassten sie offenbar die Münzboxen der dortigen Toilettenanlage ins Auge. Diese brachen die Täter gewaltsam auf, so dass es ihnen gelang, eine geringe Menge Bargeld zu stehlen. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

