Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Gößnitz: Während eine 69-jährige Frau gestern früh (26.0.72021), gegen 10:00 Uhr Gartenarbeiten in ihrem Garten in Hainichen (Gartenanlage "Luftige Höhe") durchführte, verschafften sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu diesen. In der Folge stahl er den im Garten abgestellten Rucksack der Frau und flüchtete unerkannt in Richtung der Straße nach Schönberg.

Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können.

Beschreibung des Täters: männlich, ausländischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, bekleidet mit grauer Hose und dunklem T-Shirt.

Des Weiteren möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeobachtet liegen. Geben Sie auf fremde Personen in Ihrer Umgebung Acht. Geben Sie Dieben keine Chance !

Zeugenhinweise nimmt die Altenburger Polizei unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell