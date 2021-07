Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Renitenter Ladendieb

Altenburg (ots)

Altenburg: Trotz bestehenden Hausverbotes betrat gestern Abend (26.07.2021), gegen 18:30 Uhr ein polizeibekannter 41-Jähriger einen Supermarkt in der Münsaer Straße. In der Folge wurde von einem Verantwortlichen dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seine Bekleidung steckte. Als er ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte, sprach ihn der Verantwortliche auf den Diebstahl an. Nachdem er das Beutegut herausgab und seines Weges gehen wollte, schnappte sich der 41-Jährige aus einer Auslage abermals diverse Waren um sie zu stehlen. Daraufhin wurde er erneut vom Verantwortlichen auf dem Parkplatz des Marktes angehalten und auf die Tat angesprochen. Der Dieb reagierte daraufhin mit Schlagversuchen in Richtung des Verantwortlichen welche abgewehrt werden konnten. Der renitente Täter wurde schließlich vom Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (RK)

