Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter flüchtete

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am Montag (27.07.2021), gegen 10:45 Uhr, befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Landstraße von Nitschareuth in Richtung Daßlitz. Kurz vor der Ortslage Daßlitz kollidierte ihr linker Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines bislang unbekannten Pkw, der ihr entgegen kam. Dessen Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete in Richtung Neumühle. Zeugen, die Hinweise zu ihm oder dem Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen Pkw Toyota Corolla handeln soll, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

