Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Ein Pkw Audi (Fahrerin 55) und ein Pkw Mercedes (Fahrer 70) kollidierten gestern Vormittag (26.07.2021), gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung Vogtlandstraße / Keplerstraße miteinander. Hierbei wurden der Mercedes-Fahrer als auch dessen Beifahrerin (67) leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand derart Sachschaden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell