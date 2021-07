Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz An der Zwötzener Brücke

Gera (ots)

Gestern Abend (26.07.2021), gegen 17:45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in eine Gartenanlage An der Zwötzener Brücke aus, da von dort ein Brand gemeldet wurde. Wie sich vor Ort herausstellte, entfachte aus noch ungeklärter Ursache in einem leerstehenden Schuppen eines Gartens ein Feuer. Aufgrund des Brandes wurde zudem ein Schuppen auf dem Nachbargartengrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Warum der Brand ausbrach ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zum Geschehen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen KPI zu melden. (KR)

