Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Im Bereich eines Supermarktes in der Münsaer Straße wurde am 25.07.2021, gegen 00:45 Uhr ein 34-Jähriger aus einer Gruppe Unbekannter heraus angesprochen bzw. angepöbelt. In der Folge entwickelte sich hieraus offensichtlich ein Streitgespräch in dessen Zusammenhang der der 34-Jährige körperlich angegriffen und verletzt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Angreifer mit seinen Begleitpersonen in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

