Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter stiehlt Motorrad-Rückspiegel

Altenburg (ots)

Den Diebstahl zweier Rückspiegel von seinem Motorrad meldete am Wochenende der 26-jährige Kawasaki-Besitzer der Altenburger Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Diebe in der Zeit vom 23.07.2021, gegen 23:45 Uhr zum 24.07.2021, gegen 11:15 Uhr Zutritt zum Privatgrundstück des Motorradbesitzers in der Teichstraße und demontierten die betreffenden Spiegel des dort abgestellten Krades. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

