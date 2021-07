Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter Dieb in Gartenanlage

Altenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hielt sich in der Zeit vom 22.07.2021 zum 25.07.2021 in einer Gartenanlage Am Stadtwald auf. Aus einem dortigen Garten stahl der Unbekannte schließlich einen Sichtschutzzaun sowie einen Gartenschlauch und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

